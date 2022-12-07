Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları sosyal medyaya damga vurdu! Bakın kimler var: Tiktok Fenomeni, Model, eski yarışmacı...
Ekranların efsane programı Kısmetse Olur yeni adıyla "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" yepyeni formatı ve yarışmacılarıyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İlk tanıtım fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacıları merak konusu oldu ve sosyal medyaya damga vurdu. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları kimler? İşte efsane programda sosyal medyaya damga vuran tanıdık yüzler...
İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Kullanıcılar, Kısmetse Olur programının yarışmacıları araştırıyor.
Fenomen yarışma Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları kimler? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? İşte Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacıları...
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. .
2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.