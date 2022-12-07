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Efsane geri dönüyor! Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yayın tarihi ve yeni yarışmacıları belli oldu!

5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan efsane program Kısmetse Olur yepyeni formatıyla izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Herkesin merakla beklediği yeni adıyla "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü"nden ilk görüntüler geldi. Yeni yarışmacıları ve yayın tarihi belli olan program ile ilgili Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ne zaman başlıyor? Kısmetse Olur Aşkın gücü hangi kanalda yayınlanacak? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, 2017 yılında izdivaç programlarının kaldırılmasıyla yayından kaldırılmıştı.

Program, evlilik yolunda ilerleyen adayların özel olarak tasarlanmış iki ayrı evde günde 12 saat geçirdiği ve haftanın birincilerinin para ödülü kazandığı bir formattı.

Yayınlandığı dönem ekranlara damga vuran fenomen program Kısmetse Olur, 2. sezonunu tamamlayamamıştı.

Seda Akgül'ün sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur programı, yepyeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

5 yıl aradan sonra yepyeni formatı ve Öykü Serter’in sunumuyla yayınlanmaya hazırlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının ilk fragmanı geldi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayın tarihi
Büyük bir merakla beklenen program, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:30’da Youtube üzerinden yayınlanacak.  9 erkek 9 kadın yarışmacının yer aldığı programın merak edilen yeni yüzleri ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

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