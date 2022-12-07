Mustafa Mert Koç asıl gerçeği açıkladı: Burun estetiği iddialarına videolu cevap!

Bir Peri Masalı dizisinde başrol olan Mustafa Mert Koç, hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Burnu bandajlı bir şekilde kamera karşısına geçen Mustafa Mert Koç, çekim esnasında Tarık Emir Tekin ile olan dövüş sahnesinde yüzüne gelen yumruk nedeniyle burnunun kırıldığını açıkladı.

Mustafa Mert Koç, burnuna estetik yaptırdığı iddialarına açıklık getirdi. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın başrolünü paylaştığı 'Bir Peri Masalı' dizisinin son bölümünde burnunda bandajla ekrana gelen oyuncunun, estetik yaptırdığı iddiaları çıkmıştı.

Dizide Taro Emir Tekin'le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıklayan Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerimden kırıldı. Kaza bu olabilir, yarın bu bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de gerizekalıyım" dedi.