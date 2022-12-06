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Karısının kucağından bebeğini çaldı! O anlar ve annenin çığlıkları kamerada...

YALOVA’da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı. Karakolluk olan çift birbirlerinden şikayetçi olurken, bebek annesine teslim edildi.

Türk vatandaşı R.K., boşanma aşamasındaki Iraklı eşi A.A.K. ve arkadaşlarıyla Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak’ta karşılaştı. Baba çocuğunu kendisine göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartışmaya başladı. R.K., tartışma sırasında birdenbire annesinin kucağındaki çocuğu akarak koşmaya başladı. 

Annenin çğlıkları sokakları inletti

Bu sırada anne ve arkadaşlarının çığlık sesleri sokaklarda yankılandı. Fatih Caddesi’nde bekleme halindeki zabıta aracının yanına doğru koşan baba, çevreden gelen vatandaşlara ‘Çocuk benim çocuğum’ diyerek bağırdı.

Savcılık çocuğu annesine verdi

Yaşanan olay sonrasında birbirinden şikayetçi olan şahıslar karakolluk oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan dolayı işlem gerçekleştirildi. Çocuk ise annesine teslim edildi.

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