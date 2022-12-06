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Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"

DİYARBAKIR’da 9 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, sokak ortasında mahalleli tarafından darp edildi. Şahsı suçüstü yakalayan genç, kan donduran anları anlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan metruk bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü. Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Gençler, kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler tarafından da durumun öğrenilmesi üzerine tacizci sokak ortasında darp edildi.

"Kız çıplak şekildeydi, kemerini düzeltiyordu"
Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

"Gözümüzle şahit olduk"
"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

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