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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 1 milyonluk soruya ulaştı: İşte yarışmaya damga vuran o soru ve yarışmacı!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması bugün tarihi anlara sahne oldu. Batu Alıcı isimli yarışmacı 400 bin liralık soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruya ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bugün tarihi bir an yaşandı. 20 yaşındaki genç yarışmacı izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Batu Alıcı, 12 soruluk yarışmada tam 11 soruya doğru yanıt vererek 1 milyonluk ödül sorusunu görme şansını yakaladı. Hem zekasıyla hem de efendiliğiyle seyircilerin de gönlünde taht kuran genç yarışmacı milyoner olmaya artık sadece bir soru uzaklığında.

Peki milyonluk soruyu görmesini sağlayan 11. soru neydi?
İşte Batu Alıcı'yı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında milyonluk sorunun kapısını açan o soru...

Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?

A)170 cm, 68-70 kg, 40 numara B)172 cm, 71-73 kg, 41 numara C)174 cm, 74-76 kg, 42 numara D)176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Cevap: C) 174 cm, 74-76 kg, 42 numara

Hatırlanacağı üzere Kim Milyoner Olmak İster? programında en son 1 milyon liralık soruya kadar ulaşan isim, 3 yıl önce Arda Ayten olmuştu.

Milyonluk soru ise "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?"di. Yarışmacı bu soruya doğru cevap vererek programdan milyoner olarak ayılmıştı. Batu Alıcı'ya sorulacak milyonluk soru ise şimdiden merak konusu.

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