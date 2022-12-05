Ezgi Mola Milletvekillerine seslendi: “Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı. "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diyen ünlü oyuncunun konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

“Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”

Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:

“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”