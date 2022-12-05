BIST 4.963
DOLAR 18,64
EURO 19,64
ALTIN 1.077,38
MAGAZİN

Ezgi Mola Milletvekillerine seslendi: “Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı. "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diyen ünlü oyuncunun konuşması sosyal medyaya damga vurdu.

“Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil”
Kadınlar ve tüm canlılar için TBMM’de yasa çıkarılmasını isteyen Ezgi Mola, şöyle konuştu:

“Bu güzel haberlerin hepsinin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’deki, ne düşündüğünü gerçekten hiç önemsemiyorum, herhangi bir partideki tüm milletvekillerinin, aynı dilden, aynı yerde kalben durup, kadınlarımız için de çocuklarımız için de tüm canlılarımız için aslında, ağaçlarımız için de hayvanlarımız için de eşit yaşam hakkına sahip olduğumuzla ilgili bir yasa çıkarılmasını istiyorum. Bunu canı gönülden diliyorum. Geldik gidiyoruz. Neye inandığınız, ne düşündüğünüz umurumda değil, birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var, sizi çok seviyorum.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan BAY Kemal diyerek seslendi: "Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da"
Erdoğan BAY Kemal diyerek seslendi: "Vizyon orada değil, vizyon Şanlıurfa'da"
İYİ Parti kongresinde kavga! Salon bir anda karıştı: Yumruklar havada uçuştu!
İYİ Parti kongresinde kavga! Salon bir anda karıştı: Yumruklar havada uçuştu!
Erdoğan Şanlıurfa'dan seslendi: "Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu"
Erdoğan Şanlıurfa'dan seslendi: "Kusura bakmayın çantada keklik yok, çanta dolu"
Rusya'da korkutan patlama! 4 ölü çok sayıda yaralı var!
Rusya'da korkutan patlama! 4 ölü çok sayıda yaralı var!
İsrail askeri Filistinli genci sokak ortasında infaz etti görüntüler infial uyandırdı
İsrail askeri Filistinli genci sokak ortasında infaz etti görüntüler infial uyandırdı
Selvi Kılıçdaroğlu ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuyurken uyuya kaldı
Selvi Kılıçdaroğlu ABD'li danışman Jeremy Rifkin konuyurken uyuya kaldı
Şehit askerlerin vasiyetleri yürekleri dağladı tüm kıyafetlerimi yoksullara verim fakirlik nedir bilirim
Şehit askerlerin vasiyetleri yürekleri dağladı tüm kıyafetlerimi yoksullara verim fakirlik nedir bilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam Ezelden' düeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'ten 'Urfalıyam Ezelden' düeti
CHP'nin yeni vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu! İşte o anlar...
CHP'nin yeni vizyonu Selvi Kılıçdaroğlu'nu uyuttu! İşte o anlar...
Yunanistan'dan büyük tahrik! Rodos adasında askeri tatbikat yaptılar! Rodos'ta silah yasak ama...
Yunanistan'dan büyük tahrik! Rodos adasında askeri tatbikat yaptılar! Rodos'ta silah yasak ama...
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma ayakları yerden kesti: "Zor tutuyoruz"
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma ayakları yerden kesti: "Zor tutuyoruz"
Mustafa Sarıgül elinin ayarını kaçırdı: Tokat attığı genç kadrajdan çıktı!
Mustafa Sarıgül elinin ayarını kaçırdı: Tokat attığı genç kadrajdan çıktı!