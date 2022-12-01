İsrail askeri Filistinli genci sokak ortasında infaz etti görüntüler infial uyandırdı

Ünlü oyuncu Melis Sezen hem dansı hem de kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurdu

Haluk Levent konserde üşüyünce soluğu kahvede aldı! Hem şarkı söyledi hem pişti oynadı

Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: Nedeni ise...

Düzce'de Ekrem İmamoğlu ile bir gencin diyaloğu : Seni de götüreyim delikanlı