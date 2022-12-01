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DÜNYA

İsrail askeri Filistinli genci sokak ortasında infaz etti görüntüler infial uyandırdı

İsrail askeri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli genci tutuklamaya çalıştı, başaramayınca silahını çekip infaz etti.

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Nablus kentinde yaşanan olayda Ammar Müfleh adlı 22 yaşındaki Filistinli genç, kendisini boyun kilidine alarak ve şiddet uygulayarak tutuklamaya çalışan İsrail askerine direndi.

Filistinli genç, arbede sırasında İsrail askerinin tüfeğini alıp yere attı. Bunun üzerine İsrail askeri, beylik tabancasını çıkardı ve Filistinli genci infaz etti.

Olay, cep telefonu kamerası ile iki farklı açıdan anbean görüntülendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde, 23 Kasım'da İsrail askerleri, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu öldürmüştü.

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