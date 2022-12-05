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Anayasaya sadece kadın ve erkek evlenebilir düzelmesi! Türkiye gay lezbiyen evliliğini...

TÜRKİYE yeni anayasa ile sadece kadın ve erkek evliliği olabilir düzenlemesi getirecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelen son dakika açıklama çok konuşulacak. "Aileyi korumak" için bu düzenlemenin Anayasa'ya konacağını belirten Bekir Bozdağ, "Kimseyi hedef almıyoruz" dedi. Anayasa'ya sadece kadın erkek evlenebilir düzenlemesi konulduğunda Türkiye'de gay ve lezbiyen evliliği engellenmiş olacak.

Dünyanın bir çok ülkesinde yasalaşan gay lezbiyen evliliği Türkiye'de Anayasal düzenlemeyle engellenecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelen son dakika açıklama bu şekilde yorumlandı. TRT Haber'e konuşan Bekir Bozdağ, “Türkiye’de kim evlilik birliğinin kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulduğu gerçeğini reddedebilir? Gelecekte bu ülkede buna dönük bir tehdidin emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz.” dedi. 

Sadece kadın ve erkek evlenebilir

Bekir Bozdağ'ın açıklamasına Türkiye'de anayasaya 'Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' düzenlemesi getiriliyor. Bekir Bozdağ, bu düzenleme ile kimseyi hedef almıyoruz dedi. Bozdağ şunları söyledi:

-Toplumun temeli olan aileyi korumak için bir teminat getirilmektedir. Türkiye’de kim evlilik birliğinin kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulduğu gerçeğini reddedebilir? Buna karşı oy kullanabilir mi? Bunun karşısında durabilir mi? Zaten fiilen uygulanan bir durum. Ama gelecekte bu ülkede buna dönük bir tehdidin emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz.

Neslimizi korumak için tedbir alıyoruz

-Biz kimseyi hedef almıyoruz.  Biz Türk milletinin toplumunun temelini oluşturan aileyi korumayı arzu ediyoruz. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti varsa, 85 milyon bir insan topluluğu bu ülkede yaşıyorsa, ailenin olması sağlıklı bir evlilik birliğini kuran müessesenin işliyor olmasıyladır. Dünyanın dört bir yanında aileye yönelik saldırılar var Türkiye'de de bunun emareleri gözüküyor. Pek çok ülke bu konuda tedbir alıyorsa, Türkiye'nin gecikmesi Türkiye'nin aleyhine olur. Biz bu noktada toplumumuzu, milletimizi, devletimizi, neslimizi korumak ve geleceğimizi için böyle bir tedbir alıyoruz.

Kimseyi hedef almıyoruz

-Kimseyi hedef almıyoruz. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Aileyi korumak toplumu korumak için tedbir almamız birilerini birilerini hedef almak anlamına gelmez. Ama aileye yönelik her türlü saldırının karşısında; saldırıyı yapanlar kimler olursa olsun, karşısında anayamızı ve yasalarımızı, devletimizi bulacaktır. 

EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ HANGİ ÜLKELERDE YASAL, HANGİLERİNDE YASAK?

Dünya üzerinde gey, lezbiyen, eşcinsel evliliklerine izin veren sadece 18 ülke bulunuyor. Türkiye'de encinsellikle ilgili cezai bir müeyyide olmadığı gibi evlilik izni de bulunmuyor. Bazı ülkelerde ise eşcinsellik idam dahil ağır cezayla cezalandırılıyor. 

Eşcinsel evliliklere izin veren ülkelerle yasaklayanların listesi-Tıkla

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