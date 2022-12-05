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DÜNYA

Tek yumurta ikizleri aynı adamla evlendi! Mühendis olan kızlar gerdeği giremeden polis...

HİNDİSTAN'dan gelen ilginç haber dünya gündemine düştü. Tek yumurta ikizi olan kız kardeşler aynı adamla evlendi. Düğün görüntüleri olay yaratırken Hindistan devleti soruşturma açtı. Pinky ve Rinky isimli tek yumurta ikizlerinin teknoloji mühendisi olduğu, Atul Awtade isimli damadın ise turizm acentası sahibi olduğu öğrenildi. İkizler gerdeğe giremeden polis soruşturması ile şoke oldu.

HİNDİNTAN'da tek yumurta ikizleri, aynı erkekle dünya evine girdi. Düğünde ikizlerin eşi olacak erkeğe karşı sergiledikleri tavır gündem oldu. Hindistan polisi aynı adamla evlenen ikizler için soruşturma başlattı. 

İkizler aynı adamla evlendi

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Solapur'daki Akluj Köyü'nde cuma günü yapılan düğünde Pinky ve Rinky adlı kadınlar, Atul Awtade isimli adamla evlendi. Pinky ve Rinky isimlerin teknoloji mühendisi olmaları ise şaşırtıcıydı. 

Damat seyahat acentası sahibi

Tek yumurta ikizi mühendislerin evlendiği damat ise bir turizm ve seyahat şirketinin sahibi. Ne kızların ne damadın ailesi bu evliliğe itirazda bulunmadı. 

Polis soruşturma açtı

Solapur polisi gelen halktan gelen şikayetin ardından konuyla ilgili soruşturma başlattığını dün duyurdu. Ayrıca damat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aynı adamla evlenen ikiz kızların anneleriyle birlikte yaşadığı öğrenildi. 

Hayalleri aynı kocayla evlenmekmiş

Teknoloji mühendisi olan ikizler, çocukluklarından beri aynı erkekle evlenmeyi hayal ettiklerini söylediler. Olayla ilgili soruşturma açan polis şu bilgiyi verdi:
-“Mumbai'den ikiz kardeşler Pinky ve Rinki, Atul ile evlendi. İkiz oldukları için ikisi de birbirine benziyor. Çocukluktan beri evlenip aynı evde yaşamaya karar vermişlerdi.”

Benzer bir haber geçen sene Avustralya'dan gelmişti. Aynı adamla evlenmek isteyen tek yumurta ikizleri Anna ve Lucy DeCinque, 2011'Den beri beraber oldukları Ben Byrnes'le haziranda nişanlanmıştı. Anna ve Lucy aynı zamanda hamile kalmak istediklerini ve bunu tüp bebek yoluyla yapmayı planladıklarını da söylemişti.

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