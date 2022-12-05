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EKONOMİ

BİM CEO'su Galip Aykaç sen kimsin yavrum! BİM'in ekmeğini keser o mağazaları bir yere sokarız

BİM CEO'su Galip Aykaç , Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etsede kurtulamadı. BİM CEO'su Galip Aykaç'a Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu öyle bir tepki geldi ki videoyu izleyen şaşkına dönüyor. Ağır bir üslup kullanan Murat Kavuncu, Galip Aykaç'a racon kesti ve "Senin o mağazalarını alır bir yere sokarız' dedi.

TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu'dan gelip BİM ve Galip Aykaç videosu herkesi şoke etti. Racon kesen Murat Kavuncu, Galip Aykaç'ı “Lan sen kimsin yavrum? " diyerek BİM CEO'sunu tehdit etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu'yu 'kendi deyimiyle iki gündür çıldırtan' ise Galip Aykaç'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye söylediği sözler olmuş. 

Galip Aykaç'ı racon kesmekle itham eden Murat Kavuncu, olay videoda bildiğiniz racon kesti. İşte her satırı olay o açıklama:

2 gündür çıldırdık

Türkiye Cumhuriyeti devletini ne kimseye kaptırırız, ne de böyle üç beş tane kansıza şerefsize, genel başkanımıza laf söyleyecek şekilde bunları kabullenmeyiz. Bunu herkes böyle versin. 2 gündür biz çılgına döndük. Sen kimsin lan yavrum. Son orda para gücüyle bir araya gelmiş bu milletin sırtından para kazanıyorsun. 

Senden hızlıca özür bekliyorum

-"Biz devletimiz, ülkemiz, bayrağımız, sancağımız için çalışıyoruz. Türkiye'ye değer katmak adına çalışıyoruz. Sen kalkıyorsun burada bize racon kesiyorsun. Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır aldığın yere sokarız. Senden hızlı bir şekilde açıklama özür bekliyorum.

BİM'in ekmeğini keserim

Senin tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim. Biz de o güç var. 100 binlerin yürüyoruz biz. Galip Aykaç ve ona açıklama yaptıran aveneleri, hepinize burdan açık açık söylüyorum: Ne Sayın cumhurbaşkanımızı ne de Sayın Bahçeli'yi kimseye yem ettirmeyiz."

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