İstanbul'da taksici hava almak için camı açan turisti 'sarhoşsun' deyip yumrukladı

İSTANBUL yine bir taksi olayını konuşuyor. Bu kez taksici aldığı Belaruslu turiste cam açtı diye saldırdı. Takside kadına yumruk atan taksicinin görüntüleri büyük tepki çekti.

İSTANBUL'daki olay geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye bindi.

Camı açtı diye...

Belaruslu kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü.

Sen sarhoşsun

Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.