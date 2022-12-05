TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşma yaptığı sırada milletvekilleri arasında kavga çıktı.
TBMM'de bütçe maratonu gergin başladı.
Genel Kurul'daki görüşmelerin ilk gününde partiler adına konuşmalar gerçekleştiriliyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde AK Parti grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, CHP adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tepki göstererek "Madem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına aday olun. Zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması bir bütçe görüşmesi konuşması değildi, adaylık konuşmasıydı" dedi.