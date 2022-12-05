Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masa için gönlündeki adayı açıkladı. Devlet Bahçeli, '6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun isterim' dedi. Peki Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim dersiniz...

Cumhur ittifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Millet İttifakı için gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Devlet Bahçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada '6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun' dedi.

Aday sınıf arkadaşım olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin 6'lı masanın anketine ilişkin sorulara ilginç bir yanıt verdi. Bahçeli, "Ankette biri bana gelir derse ki altı kişi anket yapıyoruz kime evet dersiniz ya da benimsersiniz derse tercihim sınıf arkadaşım olur." dedi.

Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim?

MHP Genel Başkanı 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği 'sınıf arkadaşı' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkası değil. Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ticari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşıydı. Devlet Bahçeli İstanbul'dan gelmiş bir ülkücü, Kemal Kılıçdaroğlu ise Elazığ Ticaret Lisesi'nden gelmiş bir solcuydu. Kemal Kılıçdaroğlu da Devlet Bahçeli gibi 1948 doğumlu.