TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
Bütçe görüşmelerinde iktidarı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından tepki gelince Genel Kurul'da gerilim arttı.
TBMM'de bütçe maratonu başladı.
Görüşmelerin ilk gününde partiler adına konuşmalar yapılıyor.
CHP adına kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.
Milletvekillerine sataştı
İktidara eleştrilerini yönelten Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekillerine "Sizin nasıl vekil olduğunuzu da biliyoruz" diyerek sataştı.
Bu sataşmanın üzerine salonda gerginlik arttı.
AK Parti sıralarından sesler yükselince Kılıçdaroğlu o yöne doğru, "Ağlamayın arkadaşlar ağlamayın" diyerek karşılık verdi.