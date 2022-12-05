TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı

Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 1 milyonluk soruya ulaştı: İşte yarışmaya damga vuran o soru ve yarışmacı!