Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
CHP'nin vizyon toplantısında konuşan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirası büyük tepki çekti. CNN Türk'te konuşan CHP'li emekli albay Dursun Çiçek, Foggo'ya tepki göstermeyince Turgay Güler sert bir tepki gösterdi.
CHP'nin vizyon toplantısında konuşan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirası büyük tepki çekti. CNN Türk'te konuşan CHP'li emekli albay Dursun Çiçek, Foggo'ya tepki göstermeyince Turgay Güler sert bir tepki gösterdi.