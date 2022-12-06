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EKONOMİ

BİM'e racon kesti: 'BİM'in kudurmuş CEO'su denen Cino Galip Aykaç BİM'leri kapattıracağız'

BİM CEO'su Galip Aykaç'a yönelik racon kesmelere bir yenisi eklendi. Murat Kavuncu'nun ardından Kırıkkale'li işadamından Galip Aykaç'a ağır bir üslupla bir uyarı geldi. Galip Aykaç için BİM'in cinosu diyen Ramazan Ayan, 'BİM'i kapattıracağız' tehdidinde bulundu.

BİM işi büyüyor. Türkiye Ekmek Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu'nun racon kestiği BİM CEO'su Galip Aykaç yine hedefte. Bu kez Kırıkkale'de bulunan Aybimaş firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan racon kesti. "Bim'in CEO'su denen Cino" diyerek Galip Aykaç'a seslenen Ramazan Ayan, "Kırıkkale'deki Bim'leri kapattıracağız hadlerini bildireceğiz" diye konuştu.

BİM'in kudurmuş CEO'su

Video yayınlayarak BİM CEO'su Galip Aykaç'ı ağır bir dille eleştiren Ramazan Ayan şunları söyledi:

-“BİM’in cinosu adeta kudurmuş gibi devletimizin yöneticilerine karşı hakaret etmiştir. AYBİMAŞ ailesi olarak 25 yerel marketimizde yedi yüz elli kişiye iş istihdamı sağlayan yerli ve milli firmayız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan topraklarımızda binlerde iş adamı yetişmiştir. Bunlar hiç bir zaman devletine başkaldırıp kafa tutmamıştır. Halkına hizmet edip devletine vergisini ödemiştir. Ancak bu ahlaksız bu densiz BİM’in cinosu öyle kudurmuş ki kendisinde bir kudret görüp haddini aşarak devletimize ve devlet büyüklerimize hakaret etmiştir.

BİM'in Cino'suna öyle bir cevap...

-BİM’in cinosunun bu hadsizliğine öyle bir cevap ile başlayacağız ki. Kırıkkale’mizden başlayarak tüm illerimizde bu harekât dalga dalga büyücek ve siz bu dalganın altında kalacaksınız. Nasıl ki denizler dalgalar ile pisliği kenara atıyorsa bizde sizi bu dalgalar ile kenara atacağız. Kırıkkale’mizde Aybimaş olarak başlattığımız bu proje ile BİM’lerde çalışan kardeşlerimizi halkımızı BİM’e tedarik işi yapan esnafımızı mağdur etmeyecektir.” 

BİM'leri kapattıracağız

-Şehrimizde bulunan BİM şubelerinde çalışan tüm kardeşlerimizi yarın itibariyle Aybimaş’a işe başlatacağız. Şehrimizin mahallerinde bulunan BİM marketlerinin faaliyetlerinin son bulması durumunda aynı gün aynı bölgeye Aybimaş marketi açacağız. Bölgemizde BİM’e yerel tedarik işi yapan firmaları mağdur etmeden tedarik işlerini Aybimaş’a yönlendireceğiz.

Elimizde güçlü silahlar olduğunu

Elimizde bulunan ürünlerimize hiç bir fiyat artışı yapmayacağız. Marketlerimize girecek yeni ürünlerin fiyat artışının yapılmaması için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin sıkı denetlenmesini bekliyoruz. Türk ticaret kanunu yeniden düzenlenip, market açmak için sınırlama getirilmelidir. Ticaret Odaları kısıtlama getirebilir. İlimizdeki ilgili müdürlükleri göreve çağırıyorum. Yerel meslektaşlarımızdan da destek bekliyorum. Diğer illerimizdeki yerli ve milli market sahibi esnaf kardeşlerimizin bu projemize destek vermelerini bekliyor hep birlikte devletimizin yanında olmayı davet ediyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır savaşlar günümüzde tank ve tüfekle değil ekonomik silahlar ile yapılmaktadır. Bizim elimizde de güçlü silahlarımızın olduğunu devlet düşmanları bilmelidir."

BİM CEO'su Galip Aykaç sen kimsin yavrum!

BİM CEO'su Galip Aykaç , Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etsede MHP'lilerin tepkilerinden kurtulamadı. Dün de BİM CEO'su Galip Aykaç'a Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu racon kesmişti. 

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