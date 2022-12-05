Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi

ÜLKER Grubunun sahibi Murat Ülker Cola Turka'nın nasıl elinden gittiğini anlatmıştı. Murat Ülker 'çok utandım' diyerek bakanlığa çağrıldığını ve ABD elçiliğinin mektubunun gösterildiğini söylemişti. Bu açıklama sonrasında herkes 'kim bu bakan' dedi. Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Yıldız Holding Patronu Murat Ülker'in iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Ali Coşkun, Murat Ülker'e 6 sayfalık mektup yazdığını söyledi.

ÜLKER markasının sahibi Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, Cola Turka projesinin neden başarısız olduğunun hikayesi ile olay olmuştu. ABD'nin mektupla şikayet etmesi üzerine devletin Cola Turka'ya milyonlarca liralık ceza kestiğini söylemişti. Murat Ülker yaşananları 'çok utandım' diyerek şöyle anlatmıştı:

Bakan beni çağırdı cebinden...

-"Sanayi Bakanı, babamın arkadaşı olur ismi lazım değil, beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı. Bana, 'Murat cebimde bir mektup var, seni ABD Büyükelçisi şikayet ediyor bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz' dedi. Çok utandım tabii. 'Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen de bakansın ne demek ABD Büyükelçisi seni şikayet ediyor' dedim. 'Böyle bir şey olabilir mi memlekette kanunlar var' dedim ama kimse dinlemedi. Sonra 35 trilyonluk ceza yedik. Bende de biraz delilik var herhalde, gittim devleti mahkemeye verdim. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti. Mahkeme 7 yılın sonunda yanlış diyerek cezayı iptal etti. Cezayı ödemedik."

Cola Turka'yı Japonlara sattık

-"Cola Turca, Çamlıca, Link bizim markalarımızın hepsini Japonya'dan bir şirkete sattık. Şu an Cola Turca'yı onlar yapıyor, biz pazarlıyoruz ve satıyoruz. Ama biz artık içecek işi yapmıyoruz. Bisküvide dünyada ikinciyiz, çikolatada herhalde altıncıyız. Global düşünüyoruz artık."

Ali Coşkun'un'Beni kötü duruma düşürdün' mektubu

Murat Ülker'in bu açıklaması ile herkes 'kimdi o bakan' diye sordu. Bu kişinin de dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun olduğu söylendi.

AKİT TV'ye çıkan Ali Coşkun iddialar üzerine Murat Ülker'e mektup yazdığını belirterek şunları söyledi:

-Murat Bey'e Cuma günü noter kanalıyla 6 sayfalık olayın doğrusunu yazdım. "Kamuoyunda beni ve devleti kötü duruma düşürdün" dedim. Biz yabancı bir devletin talimatıyla iş yapan bir bakan durumuna düştük.

Murat Ülker'i ben çağırmadım

Ali Coşkun, Murat Ülker'i bakanlığa çağırıp mektup gösteren kişinin kendisi olmadığını öne sürdü ve şunları söyledi:

-Zaman karıştırmış. Murat Bey'i ben çağırmadım. Çağırsam bakanlığa çağırırdım. Murat Bey'i o zaman başbakan çağırmış (Erdoğan) sene 2004. Ceza olayı 2006. 2005 yılında şeker kurulu bütün fabrikalara duyuruda bulunmuş. Kota dışında iş yaparsanız 11. maddeye göre cezalandırılırsınız diyor."