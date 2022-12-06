BIST 4.956
DOLAR 18,64
EURO 19,56
ALTIN 1.062,18
GÜNCEL

İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüdü! Genç kadın herkesi şoke etti: O anlar kamerada!

Sokakta anlaşılmaz biçimde çırılçıplak yürüyen vatandaşların görüntülerine bir yenisi eklendi. Son 'çıplak vatandaş' vakasının adresi İstanbul'un Esenyurt semti oldu. Siyahi kadının çırılçıplak halde sokakta yürüdüğü anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyanın da gündemine girdi. Daha önce birçok kez benzer olayların yaşandığı kentteki son görüntüler yine şaşırtmayı başardı.

Saniye saniye görüntülendi
Vatandaşlardan biri arabasıyla yol alırken çırılçıplak yürüyen kadın objektife yansıdı. Siyahi kadının neden çıplak olduğu anlaşılamadı.

Sosyal medyaya yansıdı
Kadının çıplak halde yürüdüğü anlar sosyal medyada da çok kez paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı
İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır'ın asgari ücret hesabı olay! Geçen yıl 871 lira bu yıl 1.648 lira
İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır'ın asgari ücret hesabı olay! Geçen yıl 871 lira bu yıl 1.648 lira
Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası
Devlet Bahçeli'nin sınıf arkadaşı kim? 6'lı masanın adayı sınıf arkadaşım olsun bombası
İstanbul'da taksici hava almak için camı açan turisti 'sarhoşsun' deyip yumrukladı
İstanbul'da taksici hava almak için camı açan turisti 'sarhoşsun' deyip yumrukladı
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 1 milyonluk soruya ulaştı: İşte yarışmaya damga vuran o soru ve yarışmacı!
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 1 milyonluk soruya ulaştı: İşte yarışmaya damga vuran o soru ve yarışmacı!
Tek yumurta ikizleri aynı adamla evlendi! Mühendis olan kızlar gerdeği giremeden polis...
Tek yumurta ikizleri aynı adamla evlendi! Mühendis olan kızlar gerdeği giremeden polis...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı! Sabah namazında siftah yok...
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı! Sabah namazında siftah yok...
BİM CEO'su Galip Aykaç sen kimsin yavrum! BİM'in ekmeğini keser o mağazaları bir yere sokarız
BİM CEO'su Galip Aykaç sen kimsin yavrum! BİM'in ekmeğini keser o mağazaları bir yere sokarız
Anayasaya sadece kadın ve erkek evlenebilir düzelmesi! Türkiye gay lezbiyen evliliğini...
Anayasaya sadece kadın ve erkek evlenebilir düzelmesi! Türkiye gay lezbiyen evliliğini...