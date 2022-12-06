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EKONOMİ

Kırıkkale'deki tüm BİM'leri kapattıracağız! Galip Aykaç denen 'cino'...

BİM CEO'su Galip Aykaç'a ülkücülerin tepkisi dinmiyor. Kırıkkale'de faaliyet gösteren Aybimaş firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan, "BİM'in CEO'su denen Cino, Kırıkkale'deki BİM'leri kapattıracağız. Hem kardeşlerimiz hem bizler hadlerini bildireceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zincir marketlerin FETÖ bağlantıları araştırılsın" sözleriyle başlayan tartışma devam ediyor. BİM CEO’su Galip Aytaç’ın, Bahçeli'ye yanıtının ardından Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan açıklamalarda bulundu. Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan, BİM CEO’su Aykaç’ı şu ifadelerle hedef aldı:

“BİM’in Cinosu adeta kudurmuş”

“BİM’in cinosu adeta kudurmuş gibi devletimizin yöneticilerine karşı hakaret etmiştir. AYBİMAŞ ailesi olarak 25 yerel marketimizde yedi yüz elli kişiye iş istihdamı sağlayan yerli ve milli firmayız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan topraklarımızda binlerde iş adamı yetişmiştir. Bunlar hiç bir zaman devletine başkaldırıp kafa tutmamıştır. Halkına hizmet edip devletine vergisini ödemiştir. Ancak bu ahlaksız bu densiz BİM’in cinosu öyle kudurmuş ki kendisinde bir kudret görüp haddini aşarak devletimize ve devlet büyüklerimize hakaret etmiştir."

Tüm BİM'leri dalga dalga saracak

"BİM’in cinosunun bu hadsizliğine öyle bir cevap ile başlayacağız ki. Kırıkkale’mizden başlayarak tüm illerimizde bu harekât dalga dalga büyücek ve siz bu dalganın altında kalacaksınız. Nasıl ki denizler dalgalar ile pisliği kenara atıyorsa bizde sizi bu dalgalar ile kenara atacağız. Kırıkkale’mizde Aybimaş olarak başlattığımız bu proje ile BİM’lerde çalışan kardeşlerimizi halkımızı BİM’e tedarik işi yapan esnafımızı mağdur etmeyecektir.”

"BİM'leri kapattıracağız"

Şehrimizde bulunan BİM şubelerinde çalışan tüm kardeşlerimizi yarın itibariyle Aybimaş’a işe başlatacağız. Şehrimizin mahallerinde bulunan BİM marketlerinin faaliyetlerinin son bulması durumunda aynı gün aynı bölgeye Aybimaş marketi açacağız. Bölgemizde BİM’e yerel tedarik işi yapan firmaları mağdur etmeden tedarik işlerini Aybimaş’a yönlendireceğiz.

Bizim elimizde de güçlü silahlar olduğunu...

Elimizde bulunan ürünlerimize hiç bir fiyat artışı yapmayacağız. Marketlerimize girecek yeni ürünlerin fiyat artışının yapılmaması için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin sıkı denetlenmesini bekliyoruz. Türk ticaret kanunu yeniden düzenlenip, market açmak için sınırlama getirilmelidir. Ticaret Odaları kısıtlama getirebilir. İlimizdeki ilgili müdürlükleri göreve çağırıyorum. Yerel meslektaşlarımızdan da destek bekliyorum. Diğer illerimizdeki yerli ve milli market sahibi esnaf kardeşlerimizin bu projemize destek vermelerini bekliyor hep birlikte devletimizin yanında olmayı davet ediyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır savaşlar günümüzde tank ve tüfekle değil ekonomik silahlar ile yapılmaktadır. Bizim elimizde de güçlü silahlarımızın olduğunu devlet düşmanları bilmelidir."

BİM marketlerin önüne Devlet Bahçeli bilbordları asıldı

Burdur'da Tefenni Belediyesi BİM Genel Müdürü’nün açıklamalarının ardından tepki olarak market önündeki reklam panosuna MHP genel başkanı Devlet Bahçelinin zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamanın yazılı olduğu afişi astırdı. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zincir marketler hakkında “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatları araştırılmalıdır. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmaz devletin asli vazifesidir" açıklaması yapmıştı.

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