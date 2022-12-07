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Fatih’te görev yerine giden polise 3 kişi saldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Fatih’te görev yerine giden polis memuru ile pitbull cinsi köpek gezdiren 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polis memurunun kendisini korumak için açtığı ateş sonucu vurulan 25 yaşındaki H.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre olay yerine giden polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren H.G., C.K. ve B.A.P. isimli 3 kişiden birinin, polis memuru K.A.’ya omuz atması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü ve şahıslardan H.G., polis memuruna yumruk attı. Polis K.A. da yanında bulunan silahla kendini korumak için birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri 25 yaşındaki H.G.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen şahsın akrabaları hastanede taşkınlık çıkarttı

Vurulan 25 yaşındaki H.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.

Ölen şahsın yakınlarından bazılarının hastanede taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ölen şahsın uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya öğrenildi.

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