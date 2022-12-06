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Sokak ortasında kadını taciz etti sonra arabanın arkasına sürükledi dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir zanlı, yolda yürüyen kadına cinsel tacizde bulundu. 43 güvenlik kamerası incelenerek kimliği tespit edilen zanlı, 4 gün sonra yakalandı. Taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli’de Adil Mahallesinde 2 Aralık Cuma günü saat 21.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, arkasından gelen bir şahıs tarafından taciz edildi.

Tacizci şahıs, kadını yol kenarına götürmek istediği esnada, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek durdu. Otomobilin durması ile tacizci olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan 43 güvenlik kamerasını inceleyerek olayın şüphelisinin G.T. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

G.T., 5 Aralık Pazartesi günü Battalgazi Mahallesindeki bir pasaj içerisinde yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin mağdur şahsı tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.

G.T. isimli şüpheli şahıs, “cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 06 Aralık tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen kadın arkasından gelen bir şahıs tarafından tacize uğruyor. Tacizci, kadını yol kenarına götürmeye çalıştığı esnada yoldan geçen bir aracın durması ile tacizci olay yerinden kaçıyor.

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