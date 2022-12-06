BIST 4.982
DOLAR 18,64
EURO 19,59
ALTIN 1.066,17
MAGAZİN

Nihat Doğan canlı yayında açıkladı! Duyanlar kulaklarına inanamadı: İşte oğluna vereceği isim ve anlamı...

İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan baba olmak için gün sayıyor. Erkek çocuğu bekleyen ünlü isim katıldığı TV8 ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında oğluna vereceği ismi açıkladı. 

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında hamile İranlı hayranı Arzu Hanım ile nikah masasına oturdu. Sessiz sedasız evlenen ikili, şimdilerde ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Oğluna aşiretinin adını verecek
Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Doğan, eşinin 8,5 aylık hamile olduğunu ve mutlu bir evliliğinin olduğunu söyledi. Oğluna vereceği ismi de açıklayan şarkıcı, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıgan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan, oğluna vereceği Badıgan isminin anlamı için de "Farsça Bat rüzgar demekmiş, Batıgan rüzgardan olan demek" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İşte İYİ Partili milletvekilini Meclis'te yoğun bakıma sokan yumruk! Görüntüler şok etti
İşte İYİ Partili milletvekilini Meclis'te yoğun bakıma sokan yumruk! Görüntüler şok etti
Ünlü oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Karısının kucağından bebeğini çaldı! O anlar ve annenin çığlıkları kamerada...
Karısının kucağından bebeğini çaldı! O anlar ve annenin çığlıkları kamerada...
Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu
Özlem Gürses Metin Külünk'ün kendisini tanımamasına fena bozuldu
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
Turgay Güler'den Dursun Çiçek'e canlı yayında Hacer Foggo tepkisi!
BİM'e racon kesti: 'BİM'in kudurmuş CEO'su denen Cino Galip Aykaç BİM'leri kapattıracağız'
BİM'e racon kesti: 'BİM'in kudurmuş CEO'su denen Cino Galip Aykaç BİM'leri kapattıracağız'
CHP'li Engin Altan TBMM bütçe görüşmelerinde telefonda oyun oynadı! Sosyal medya yıkıldı...
CHP'li Engin Altan TBMM bütçe görüşmelerinde telefonda oyun oynadı! Sosyal medya yıkıldı...
Kırıkkale'deki tüm BİM'leri kapattıracağız! Galip Aykaç denen 'cino'...
Kırıkkale'deki tüm BİM'leri kapattıracağız! Galip Aykaç denen 'cino'...
İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüdü! Genç kadın herkesi şoke etti: O anlar kamerada!
İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüdü! Genç kadın herkesi şoke etti: O anlar kamerada!
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Murat Ülker 'çok utandım' diyerek Cola Turka işini anlatmıştı Ali Çoşkun 'ben değilim' dedi
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler! Tacizciyi suçüstü yakalayan genç her şeyi anlattı: "Çıplak şekildeydi, şoka girdik"
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede
TBMM'de bütçe görüşmelerinde milletvekilleri arasında arbede