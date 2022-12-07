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Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net! 6'lı masa isterse cumhurbaşkanı adayı olurum

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masadan adaylık görevi gelirse kabul edeceğini söyledi.

Gençlerle bir araya gelen ABB Başkanı'na cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı da soruluyor. Soruya "Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum." şeklinde bir şaka ile karşılık veren Yavaş, adaylık için yeşil ışık yaktı.

"6'lı masa ne derse ona uyarım"

6'lı masa'dan gelecek göreve uyacağını belirten Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar sağ olun sizlerin teveccühü... Güzel bakan güzel görürmüş. Ama Ankara halkı bizi Ankara için seçti ve hizmet etmemizi bekliyor. Bizden başka bir görev beklenirse biliyorsunuz bu 6'lı masa'nın görevi.

gBiz o ne derse ona uyacağız. Ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim; hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içinde gezeceksiniz. Daha bundan büyük bir makam da tanımıyorum."

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