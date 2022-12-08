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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Aralık sonu Ocak başında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili '48 - 50' yaş iddiası konuşuluyordu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaş sınırı iddiaları için konuştu...

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Bugün Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. Aralık sonu Ocak başında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili '48 - 50' yaş iddiası konuşuluyordu. 

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti. Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.

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