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İstanbulkart kişiselleştirme için tıklayın! Ücretsiz ulaşım için 1 Ocak 2023'e kişiselleştirme kadar şart

İstanbulkart kişiselleştirme için tıklayın! Ücretsiz ulaşım için 1 Ocak 2023'e kişiselleştirme kadar şart

İSTANBUL ulaşımında kullanılan İstanbulkart için kişiselleştirme yapmanız gerekiyor. Yani kullandığınız İstanbulkart'ın size ait olduğunu internet üzerinden tanımlamalısınız. Bunun için istanbulkart kişiselleştirme ekranına gireceksiniz. İstanbul kart kişiselleştirme internet üzerinden kolaylıkla yapılıyor. 1 Ocak 2023'e kadar bunu yapmanız gerekiyor.

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İSTANBUL toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart sahipleri için 1 Ocak 2023'ten itibaren yeni dönem başlayacak. Kişiselleştirilmeyen İstanbul kartı kullananlar bundan böyle, özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

İstanbulkart'ı ay sonuna kadar kişiselleştirin

İstanbul'daki metro, metrobüs, İETT, tramway ve vapur gibi toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkartların bu ay sonuna kadar kişiselleştirilmesi gerekiyor. İstanbul'da toplam 22 milyon aktif İstanbulkart bulunuyor. Bunların ise 3 milyonu henüz kişiselleştirilmemiş durumda.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İstanbulkart kişiselleştirme ekranına gitmek için yukarda verdiğimiz linke tıklayın. Kişiselleştirme ekranı açıldığında önünüze aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir ekran gelecek. 

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İnternet üzerinden İstanbulkart kişiselleştirme yapmak çok basit. TC numaranızı, adınızı soyadınızı, kullandığınız İstanbulkart'ın ön yüzünde yer alan kart numarasını, cep telefonunuzu ve mailinizi gireceksiniz. En altta yer alan doğrulama kodunu girmeyi unutmayın. Sayfanın finalinde yer alan aydınlatma verileri kutusunu da onaylayıp kaydet tuşuna basacaksınız. Cep telefonunuza onay kodu gelecek. Onu girdiğinizde işleminiz bitiyor. 

Kişiselleştirilmeyen İstanbulkart geçersiz mi?

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, 1 Ocak tarihinden itibaren yine toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

istanbulkart kisisellestirmeKişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü gibi özel statüdeki İstanbulkartlar, mevcut haklardan faydalanmaya devam edecek. Yolcuların 1 Ocak sonrası mağduriyet yaşamaması için İstanbulkart internet sitesi üzerinden işlemleri yapması gerekiyor.

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