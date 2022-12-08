TİM Başkanı'nın asgari ücret beklentisi kızdırdı Türk-İş'ten tepki: İşçi değil köle arıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücretin yüksek olmamasını istemesine tepki gösteren Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir." dedi.

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücrete ilişkin açıklamaları polemik konusu oldu.

Gültepe'nin "2023 yılında eğer üretici ve ihracatçı 500-600 dolar (9 bin 315-11 bin 178 lira) gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz" sözleri Türk-İş'in tepkisini çekti.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının ardından bugün basın toplantısı düzenledi. Kavlak, isim vermeden TİM Başkanı Gültepe'ye sert eleştiriler yöneltti.

"Herkes kendi yerini bilecek"

"Sosyal adaletten, çalışma barışından söz edeceksek adil bölüşümden de söz etmeliyiz.Barıştan, özgürlükten söz edeceksek herkes için insan onuruna yakışacak bir yaşam isteyeceksek hakça bir paylaşımdan söz etmeliyiz.

Çarkların dönmesi olduğu kadar barış içerisinde mutlu insanların yaşadığı ülkede birlikte üretmek kazanmaktır.

"Emekçiler sayesinde olmuştur"

Bugün ihracat rakamlarında bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan bir tek biziz. İhracatçılar Birliği ayrı konuşuyor. Herkes kendi yerini bilecek. Eğer onlar bugün ihracat şampiyonu oldularsa işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Bugün eğer asgari ücret 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız diye bir tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir."