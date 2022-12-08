BIST 4.836
DOLAR 18,65
EURO 19,59
ALTIN 1.070,01
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yanık duyurdu! Hepsi ödendi hesaplarınızı kontrol edin

Bakan Yanık duyurdu! Hepsi ödendi hesaplarınızı kontrol edin

Yaşlı, hasta, engelli aylıklarıyla ilgili beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,1 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktaran Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den cinsiyet değişikliğine karşı teklif! Yasaklansın
MHP'den cinsiyet değişikliğine karşı teklif! Yasaklansın
Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek İtalyan devinin radarında!
Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek İtalyan devinin radarında!
İstanbulkart kişiselleştirme için tıklayın! Ücretsiz ulaşım için 1 Ocak 2023'e kişiselleştirme kadar şart
İstanbulkart kişiselleştirme için tıklayın! Ücretsiz ulaşım için 1 Ocak 2023'e kişiselleştirme kadar şart
Altın Kelebek ödül törenine damga vurmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz’e destek: "Hiç kimseyi takma ben seni..."
Altın Kelebek ödül törenine damga vurmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Pınar Deniz’e destek: "Hiç kimseyi takma ben seni..."
Bakan Dönmez: Avrupa'da en ucuz elektriği ve gazı sağlayan ülkelerdeniz
Bakan Dönmez: Avrupa'da en ucuz elektriği ve gazı sağlayan ülkelerdeniz
TİM Başkanı'nın asgari ücret beklentisi kızdırdı Türk-İş'ten tepki: İşçi değil köle arıyor
TİM Başkanı'nın asgari ücret beklentisi kızdırdı Türk-İş'ten tepki: İşçi değil köle arıyor
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT'de yaş sınırı olacak mı?
Kısmetse Olur bomba gibi geliyor! Cinsellik olacak mı? sorusuna verilen cevap herkesi şoke etti!
Kısmetse Olur bomba gibi geliyor! Cinsellik olacak mı? sorusuna verilen cevap herkesi şoke etti!
FETÖ'nün sınav şifresi ortaya çıktı: Aday numarasına bakıp geçer not vermişler
FETÖ'nün sınav şifresi ortaya çıktı: Aday numarasına bakıp geçer not vermişler
Ek gelir için gelen mesaja tıkladı borcu ödemek için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım
Ek gelir için gelen mesaja tıkladı borcu ödemek için yemeden içmeden 4 sene çalışması lazım
Bodrum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var...
Bodrum'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama var...
TOKİ'nin 4. etap takvimi belli oldu! İşte kura çekilecek iller listesi
TOKİ'nin 4. etap takvimi belli oldu! İşte kura çekilecek iller listesi