Bakan Yanık duyurdu! Hepsi ödendi hesaplarınızı kontrol edin

Yaşlı, hasta, engelli aylıklarıyla ilgili beklenen haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,1 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, yaklaşık 940 milyon lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını ifade etti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktaran Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların, toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayında 2,1 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.