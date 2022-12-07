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İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur

İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Lanetli bir suçtur

Türkiye'nin gündemine oturan İsmailağa Cemaatindeki iddialara ilişkin yorum yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mağdurun yanında olacaklarını belirtti.

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İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı.

Küçük yaşta gelinlik giydirilmiş

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını belirten H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiği fotoğrafları ortaya çıktı. Savcılık hazırladığı iddianamede, üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza istedi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

Ak Parti'den ilk tepki: En yakın şekilde takip edeceğiz

İsmailağa Cemaati'ndeki istismar iddiası ile ilgili AK Parti'den ilk tepki geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yayınladığı açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya müdahil olmuştur... Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

"Çocukların istismarını lanetliyoruz"

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur."

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