BIST 4.836
DOLAR 18,64
EURO 19,59
ALTIN 1.069,59
GÜNCEL

6 yaşında evlendirilen H.K.G.'in kardeşleri konuştu! Gelinlikli fotoğraflarını gösterdiler

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi skandalı ile Türkiye gündemine oturdu. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı H.K.G'nin kardeşleri ortaya çıktı. Biri erkek 2'si kız 3 kardeş video çekip 6 yaşında evlendirildim tecavüze uğradım diyen kardeşlerini yalanladılar. H.K.G'nin 2 kız kardeşi kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu söyleyip onları gösterdiler. H.K.G'nin kardeşlerinin videosu olay

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi skandalı ile Türkiye gündemine oturdu. İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirdiği ortaya çıktı. Bugün 24 yaşında olan Gümüşel'in kızı H.K.G, 18 yıl sonra yargıya gidebilme cesareti gösterdi. Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G, 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli'nin tecavüzünü yaşadıklarını ifadesinde anlattı.

Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati skandal patlak verince Yusuf Ziya Gümüşel'in tüm verilerini resmi sitelerinden kaldırırken, Gümüşel'in diğer 3 çocuğu ise bir video çekip kız kardeşlerini yalanladılar. 

6 yaşında evlendirilen H.K.G'nin kardeşleri

Biri erkek 3 kardeş, 6 yaşında evlendirildim tecavüze uğradım diyen H.K.G'nin iddialarını yalanladılar. H.K.G'nin dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları için 'Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi' iddiasında bulundular. 

Kuranı hatim ettiği için... 

Kardeşlerin iddiasına göre dava dosyasına delil olarak giren gelinlikli fotoğraflar H.K.G'nin isteği üzerine stüdyoda çekildi. İddialarına göre de H.K.G Kur'anı hatmettiği için ailesi bu isteğini yerine getirdi. 

H.K.G'nin 21 ve 19 yaşında olan 2 kız kardeşi kendilerinin de gelinlikli fotoğrafları olduğunu belirterek, "6 yaşında evlendirilsek biz de evlendirilirdik' dediler. 

Kardeşlerin iddiasına göre H.K.G, 2 yıl öncesine kadar hiç böyle bir iddiada bulunmadı. 2 yıl önce hamileliği beklenmedik şekilde sonlanınca bunalıma girdi ve bu iddiaları ortaya attı. 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirdiği kızı kimdir ifadesi ve ses kaydı: Kadir ayaklarımı okşadı ve... 6 yaşındaki kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in fotoğrafını 'utanarak' takdim etti 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki adamla evlendirdi! İğrenç nikahın fotoğrafları ortaya çıktı Cübbeli Ahmet Hoca: 6 yaşındaki kıza imam nikahı olur mu? 'Cami odasına karı getiren imamlar var'
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmetçiğin zorlu görevlerinden görüntüler paylaşıldı
Mehmetçiğin zorlu görevlerinden görüntüler paylaşıldı
Çocuklara BİM marketi protesto ettirdi! Bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun...
Çocuklara BİM marketi protesto ettirdi! Bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun...
HDP'li Remziye Tosun'dan Meclis kürsüsünde PKK provokasyonu
HDP'li Remziye Tosun'dan Meclis kürsüsünde PKK provokasyonu
İstanbul TEM'de araç alev topuna döndü trafik kilitlendi dehşet anları kamerada
İstanbul TEM'de araç alev topuna döndü trafik kilitlendi dehşet anları kamerada
Ayten Soykök Taksim'de dehşet saçtı! Yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Ayten Soykök Taksim'de dehşet saçtı! Yayaların arasına daldı! Yaralılar var
İHA tespit etti, ekipler harekete geçti: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı!
İHA tespit etti, ekipler harekete geçti: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı!
Şahan Gökbakar anlattı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi'
Şahan Gökbakar anlattı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana 'naber tombişim?' dedi'
Şahan Gökbaka, Recek İvedik eleştirilerine cevap verdi: Osuruğunuzu kaç kişi izliyor?
Şahan Gökbaka, Recek İvedik eleştirilerine cevap verdi: Osuruğunuzu kaç kişi izliyor?
Şahan Gökbakar'dan çarpıcı açıklamalar: "Politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de..."
Şahan Gökbakar'dan çarpıcı açıklamalar: "Politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de..."
Ortaokulda kız dayağı kamerada! O kızı öldüresiye dövdü, erkek arkadaşı kameraya aldı
Ortaokulda kız dayağı kamerada! O kızı öldüresiye dövdü, erkek arkadaşı kameraya aldı
BİM mizahı videosu olay oldu! Saadet Partisi yayınladı BİM, A101, Şok aranıyor
BİM mizahı videosu olay oldu! Saadet Partisi yayınladı BİM, A101, Şok aranıyor
Ukrayna Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! Kendi askerlerini infaz ediş anları
Ukrayna Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! Kendi askerlerini infaz ediş anları