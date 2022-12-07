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Ortaokulda kız dayağı kamerada! O kızı öldüresiye dövdü, erkek arkadaşı kameraya aldı

ERZURUM’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan aynı yaşlardaki başka bir kızı metruk binaya götürüp öldüresiye dövdü.

Ortaokulda dayak olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü. Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulundu.

Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin

Ardından tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı.

Yanlarındaki erkek kameraya aldı

O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

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