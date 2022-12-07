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DÜNYA

Ukrayna Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! Kendi askerlerini infaz ediş anları

UKRAYNA -Rusya savaşından insanın tüylerini diken diken eden bir görüntü geldi. Ukrayna ordusu, cepheden firar eden askerlerini infaz ederken görüntülendi.

UKRAYNA’nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaş, 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Çatışmalar sırasında cepheden firar eden 3 Ukrayna askeri, kendi ordusu tarafından yakalandı.

Kendi askerlerini infaz ettiler

Savaşın en çirkin yüzünü gösteren görüntü işte o askerlere ilişkin oldu. Ukrayna ordusu, silah bırakıp kaçan firarilere idam cezası uyguluyor.

Çukura götürülüp

Ukraynalı 3 firari asker, kendi askerleri tarafından önceden kazılan bir çukura götürüldü ve infaz edildi. O anlar, Rus dronu tarafından anbean kaydedildi. Firarileri infaz eden Ukraynalı askerler, Rus dronunu görünce bu defa İHA’ya ateş açtı. Rus dronu, olay yerinden anında uzaklaştı.

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