BİM mizahı videosu olay oldu! Saadet Partisi yayınladı BİM, A101, Şok aranıyor

BİM CEO Galip Aykaç'ın açıklamaları sebebiyle sıkıntılı günler geçirirken, Saadet Partisi'nden gelen video ironik oldu. İlginç videoları ile dikkat çeken Saadet Partisi bu kez BİM, A101 ve ŞOK için 'Aranıyor' videosu yaptı. Mizahi bir dille enflasyonun sebebini eleştiren SP'nin videosu beğeni aldı.

Milli Görüş'ün merkezi Saadet Partisi'nden gelen 'BİM' videosu sosyal medyada gündem oldu. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, "Suç kimde?" notuyla videoyu paylaştı. "İzahı olmayanın mizahı olur" diye sunulan video, enflasyon için mizahi bir bakış getirdi. Videoda BİM, A101 ve ŞOK marketleri 'enflasyonu düşürmeme suçundan' aranıyor olarak verildi.

BİM'in zor günleri

Saadet Partisi'nin videosu son dönemdeki 'üç harfli' marketler tartışmasına farklı bir bakış açısı getirirken, BİM Marketleri CEO'su Galip Aykaç'ın açıklamaları sebebiyle sıkıntılı bir süreçte. BİM CEO'su Galip Aykaç, MHP Lideri Devlet Bahçeli için yaptığı ve büyük tepki çeken açıklamaları sonrasında Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etmişti.

BİM'e racon kesme modası

Galip Aykaç dernek başkanlığından istifa etsede hala BİM'in başında bulunuyor. Bu sebeple de BİM ülkücü kesimin hedefinde. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ekmek Federasyonu başkanı "BİM'in ekmeğini keseceğiz' açıklaması ile olay olmuştu.