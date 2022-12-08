Çocuklara BİM marketi protesto ettirdi! Bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun...

BİM'in CEO'su Galip Aykaç ile MHP arasındaki söz düellosunun ardından başlayan protestolarda böylesi ilk kez yaşandı. Bir vatandaşın yanına aldığı iki küçük çocuğunu yanına alıp BİM kasiyerine söylettikleri sosyal medyada gündem oldu.

MHP ile BİM marketler zinciri arasında başlayan tartışmaya vatandaşlar da dahil oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yanına 2 küçük çocuk alan vatandaşın, girdiği BİM şubesinde kasiyere söylediği ve küçük çocuklara söylettikleri gündem oldu. Bimcell'de bulunan telefon hattını iptal ettirmek istediğini belirten vatandaşın çocuklar ile beraber yaptığı protestoda şunlar gerçekleşti.

Seninle ilgisi yok ama...

Konuşmaya başlamadan önce kasiyere konunun onunla ilgisi olmadığını belirten vatandaş, ardından sözü yanındaki küçük çocuğa bıraktı. Söze başlayan çocuğun açıklamaları şu şekilde;

"Siz Türk gencisiniz sizinle alakası yok, ama sizin patronlarınız Türk'e hakaret ve tehdit etti, ve biz de buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türk Devleti'ne hakaret edemez.

Bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun

Erkek çocuğun ardından söz alan küçük kız çocuğu da; " Bozkurtlar ulusun, Tanrı Türk'ü korusun" dedi. Çocukların ardından tekrar söze giren şahıs; "Allah razı olsun" dedi ve hattını iptal etmek istediğini kasiyere belirtti.