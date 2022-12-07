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istanbul TEM'de araç alev topuna döndü trafik kilitlendi dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KAĞITHANE'de TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halindeki minibüs alev aldı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangın saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 BLT 330 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Özgür Aslantaş aracını emniyet şeridinde durdurdu.

Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın ön kısmı alevlerle kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki sürücüler de yangın tüpleri ile aracı söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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