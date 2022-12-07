Şahan Gökbaka, Recek İvedik eleştirilerine cevap verdi: Osuruğunuzu kaç kişi izliyor?

Recep İvedik eleştirileri hakkında konuşan Şahan Gökbakar, "Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor diyorlar. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor?" dedi.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, tv100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Gökbakar programda, “Recep İvedik neden eleştiriliyor?” sorusuna yanıt verdi.

"Recep İvedik 7" filminin Disney Plus'ta izleyicilerle buluşmasına sayılı günler kala konuşan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

“Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün, bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor, düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikâyeyi üretmek.”