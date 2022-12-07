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İHA tespit etti, ekipler harekete geçti: Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenler kurtarıldı!

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin, Yunan unsurlarınca lastik bota aktarılıp, Türk kara sularına itildiği anların (İHA) insansız hava aracıyla tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Ege Denizi’nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı."

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