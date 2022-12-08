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POLİTİKA

HDP'li Remziye Tosun'dan Meclis kürsüsünde PKK provokasyonu

Remziye Tosun, TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, TSK'nın PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarına karşı çıktı. Terörist Öcalan'a özgürlük isteyen Tosun, protesto için tülbenti yere fırlattı.

Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonların durdurulmasını istedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük talep eden Tosun, konuşmasının sonunda tülbendi yere attı.

HDP'li vekilin söz konusu provokasyonuna, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

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