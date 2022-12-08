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YEREL

Mehmetçiğin zorlu görevlerinden görüntüler paylaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen yürüttüğü terörle mücadele operasyonları sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökle yerin hududunda, dalgalanır bayrak kahramanların omzunda. Vatan ve millet uğruna en zor şartlarda, en zorlu coğrafyalarda görev yapan kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, askerlerin zorlu arazi şartlarına ve soğuk havaya rağmen gerçekleştirdiği operasyonlar ve yürüttüğü faaliyetler yer alıyor.

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