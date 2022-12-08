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İki Bakan'dan 6 yaşında nikah tepkisi! 'Böyle alçaklıklara müsamaha gösteremeyiz

İki Bakan'dan 6 yaşında nikah tepkisi! 'Böyle alçaklıklara müsamaha gösteremeyiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile evlendirilmesi hakkında konuştu. 

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyu takip ettiklerini ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.  Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu. 

Susarsak insanlığımız yara alır

Bilgin de, "Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor" dedi. Bilgin, şunları söyledi:

"Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum." 

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