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Özgür Demirtaş ile Ümit Özat birbirine girdi! Demirtaş'la dalga geçip 'ülkenin en akılılarından sanıyorduk' dedi

Özgür Demirtaş ile Ümit Özat birbirine girdi! Demirtaş'la dalga geçip 'ülkenin en akılılarından sanıyorduk' dedi

Ekonomist Özgür Demirtaş, yaptığı futbol yorumuyla Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör Ümit Özat'ın dalga konusu oldu. Demirtaş, 'Bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun' deyip sırayla şampiyonluk istedi. Ümit Özat, "Futbola burnunu sokmayan bi sen vardın, zaten bitmişti futbol şimdi de okeye döneriz" diye dalga geçti. Özgür Demirtaş hak verip neden böyle bir teklif yaptığını açıkladı...

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Son dönemde adı CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme ve Daron Acemoğlu nedeniyle girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Sabancı Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden spor yorumu yapınca teknik direktör Ümit Özat'ın hedefi oldu. İşte Ümit Özdağ ile Ümit Özdağ arasında yaşanan o polemik...

Fener şampiyon, Ali Koç başarılı olmalı

Özgür Demirtaş, "Galatasaraylıyım. Ama ben bu yıl Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ali Koç başarılı olmalı. Ayrıca takımların dengeli bir şekilde Şampiyon olması, BİLANÇOLARI için iyi. Türk takımlarının en büyük problemi para yönetimi. Seneye Galatasaray, iki yıl sonrada BJK olsun" paylaşımı yaptı.

Futbola burnunu sokmayan bi sen vardın!

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin eski kaptanı teknik direktör Ümit Özat, Özgür Demirtaş'ın paylaşımının altına, "E millet de boşa para versin. Muhteşem tespit! Bu sene FB seneye GS sonraki BJK sonra Trabzon, aslında her sene biri olsun. Futbola burnunu sokmayan bi sen vardın! Zaten bitmişti futbol, şimdi de okeye döneriz! Kafaya bak ya. Biz bu adamı ülkenin en akıllılarından sanıyorduk" yorumu yaptı.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş, "Ümit bey merhabalar. Yorumunuzda kısmen haklısınız. Neden haklı olduğunuzu ve benim ne demek istediğimi tane tane anlatmak isterim. Haklısınız çünkü ben Futboldan (Teknik anlamda) sizin anladığınızın 100’de biri bile anlamıyorum. Ancak 'bilanço’dan da sizin anladığınızdan bir parça daha fazla anlıyor olabilirim. Türk Futbol takımlarının ekonomisi berbat durumda (tıpkı ülke ekonomisi gibi). Bunun en büyük nedenlerinden biri Futbol takımı yöneticileri. Bu yöneticileri ben siyasetçilere benzetiyorum." deyip şunları yazdı:

Siyasetçiler (bakın siyasetçi diyorum devlet adamı değil), bir dahaki seçime kadar oyverenleri çoşturmak için ellerinden geleni yapıp bol kepçeden para harcarlar. Seçimi kazanırlar ama ülkenin geleceğini paramparça ederler. O yüzden biz güçlü siyasetçi değil güçlü kurum isteriz. Siyasetçiler gelip geçici, kurumlar kalıcıdır.

- Genelde oy verenler eğer teknik bilgileri yoksa bu basit gerçeği görmezler ve siyasetçilere aldanırlar. Aynı şey Futbol takımı yöneticileri için de geçerlidir. Klüp başkanları Holigan taraftarları ile TEK vücut olup milleti kısa vadede saçma sapan pahalı transferlerle kandırıp ve coşturup, klüplerin uzun vadesini mahvederler.

- Türkiye’de futbol takımları borç içinde. Anadolu takımları ise para bulamadığından iyice berbat durumda. Bu durumdan çıkmanın yegane yolu sadece Futbolun tekniğinden anlayan başkanların gelmesi değil, aynı zamanda GAZA gelmeyecek, KURUMSAL şirket yönetiminden anlayan, BİLANÇO okuyabilen, FİNANSAL detayları görebilen başkanların gelmesi.

- Ali Koç bu konudaki en idealidir demiyorum. Ama en azından soğukkanlı ve Kurumsallığın sözlük tanımı. Ben biraz dengeli şampiyonluk olsun derken hem bu KURUMSALLIĞA vurgu yapmak, hem kulüpler arası para farkının azalmasını sağlamak hem de bunlar başarıldıktan sonra para farkından değil yetenek farkından ötürü şampiyon olunması sağlamak amacını taşıyorum. Eleştiriniz de haklısınız. Ancak bir de olaya bu yönden bakarsanız sevinirim. 

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