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Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 85 zam! Bugünden geçerli eski abonelere zam var mı?

Disney Plus Türkiye fiyatlarına yüzde 85 zam! Bugünden geçerli eski abonelere zam var mı?

TÜRKİYE fiyatlarına Disney Plus kallavi bir zam yaptı. Bugünden itibaren geçerli zamlı tarife ile Disney Plus aylık üyelik ücreti iki katına çıktı. Eski aboneler zamdan etkilenmeyecek.

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8 Aralık 2022'de Amerika'daki ücretlerine zam yapan Disney Plus, bugün de Türkiye'deki abonelik ücretlerine kallavi bir zam yaptı. ABD'deki zamla Disney Plus aylık abonelik ücreti 8 dolardan 11 dolara, yıllık ücreti ise 80 dolardan 110 dolara çıkmıştı. 

Türkiye Disney Plus yeni üyelik ücreti

Disney Plus bugün de Türkiye'deki yeni abonelik ücretlerini duyurdu. Disney Plus'un üyelik ücreti iki katına çıktı. Disney Plus'un Türkiye'deki aylık 34,99 TL olan üyelik ücreti 64 lira 99 kuruşa çıkarıldı. 

Disney Plus yıllık ücreti

Aylık üyelikle birlikte yıllık abonelik ücretleri de iki katına çıktı. Türkiye Disney Plus yıllık ücreti 349.90 liradan 649.90 liraya yükseldi. Disney Plus'ın Türkiye zammı yüzde 85 oranında oldu. 

Eski abonelere zam var mı?

Disney Plus'un zamlı abonelik ücretleri 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren yeni üye olacak kullanıcılar için geçerli olacak. Bu tarihten önce kaydolan üyeler, mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece eski fiyatlardan yararlanmaya devam edecek.

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