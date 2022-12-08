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Deprem oldu AFAD orta şiddetteki depremin büyüklüğünü ve yerini açıkladı

Deprem oldu AFAD orta şiddetteki depremin büyüklüğünü ve yerini açıkladı

AFAD'dan son dakika haberi geldi. Akdeniz'de saat 12.46'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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AFAD'dan gelen son dakika açıklamaya göre bugün öğle saatlerinde Akdeniz merkezli orta büyüklükte bir deprem yaşandı. Deprem saat 12.46'da kayıtlara geçti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem Akdeniz'de 7 km derinlikte meydana geldi. 

Sabah da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün sabah saat 10.49'da da orta büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre bu deprem Ege Denizi Gökova Körfezi ile Bodrum'da meydana geldi. Yerin 6 km derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 4'tü. 

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