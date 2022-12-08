Deprem oldu AFAD orta şiddetteki depremin büyüklüğünü ve yerini açıkladı

AFAD'dan son dakika haberi geldi. Akdeniz'de saat 12.46'da deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

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AFAD'dan gelen son dakika açıklamaya göre bugün öğle saatlerinde Akdeniz merkezli orta büyüklükte bir deprem yaşandı. Deprem saat 12.46'da kayıtlara geçti. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem Akdeniz'de 7 km derinlikte meydana geldi.

Sabah da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün sabah saat 10.49'da da orta büyüklükte bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre bu deprem Ege Denizi Gökova Körfezi ile Bodrum'da meydana geldi. Yerin 6 km derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 4'tü.