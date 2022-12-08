Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçının bir kırılma maçı olabileceğini ancak yarışı etkilemeyeceğini söyledi.

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Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezonun ilk çeyreğinin geride kaldığını hatırlatarak Antalya kampında çok çalıştıklarını belirten Çakır, “Bu kamp bize iyi geldi, hocamızın dediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık. Ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynadık. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var ve ona iyi bir şekilde hazırlandık” dedi.

Kamp boyunca takımın daha uyumlu hale geldiğini belirten Çakır, " Saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Bu da çok beraber olunca gerçekleşiyor. Geçen seneki kadroda birçok yıldır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. Bu sezon ise biraz daha farklı arkadaşlarımız var. Bundan dolayı ister istemez uyum konusunda sorun olabiliyor ama kamp çok iyi geldi. Daha iyi seviyelere gelecek gücümüz var, yine güçlü bir oyun ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak tabii ki istiyoruz, geçen sene bunu başardık. Bu sene daha çok zor olacağını biliyoruz ama zirvenin peşinde koşacağız” ifadelerine yer verdi.

Dünya Kupası’nda çok iyi kaleci performanslarının sergilendiğini vurgulayan Çakır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: Biz de orada olup kendimizi göstermek isterdik ama bazı şanssızlıklardan dolayı olamadık. Çok iyi kaleci performansları izledim. Çeyrek finalden sonra daha iyi performanslar olacaktır" dedi.

"Fenerbahçe maçı bir kırılma maçı olabilir"

Spor Toto Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe maçının bir kırılma maçı olabileceğini belirten Çakır, "Yarıştan kopmak için erken olur ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek , bizim için psikolojik ve moral anlamında çok iyi olacaktır. Aksi bir sonuçta da çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu sezon farklı bir oyun planıyla sahada olduklarını belirten Uğurcan Çakır, "Geçtiğimiz sezon direkt hücumla gitmeye çalışmıştık ama bu sezon biraz daha boy ortalaması kısa olduğu için geriden oyun kurarak çıkmaya çalışacağız. Burada özellikle onun üzerine durduk. Ben de bu doğrultuda hocamın bana verdiği taktiğe uyum sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor her kulvarda yarışacak güçte"

Yarışın olduğu her yerde iddialı olduklarının belirten Çakır, "Şampiyonlar Ligi’ne play-off ile başladık, sonra gruplarda fena olmayan performans sergiledik ama 9 puanla gruptan çıkamadı. Şimdi Konferans Ligi’nde Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir yarış varsa Trabzonspor sonuna kadar peşine koşar. Bunu başaracak kaliteye ve güce sahibiz. Avrupa ile birlikte lig ve kupada da tüm maçları kazanmak için oynayacağız” şeklinde konuştu.

Son olarak Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu ve Muhammet Taha Tepe gibi genç kalecilerle yakından ilgilendiğini ifade eden Çakır, “Hakan, Kağan ve Taha çok yetenekli kaleciler. Taha zaten ligde oynadığı maçlarda iyi performans sergilemişti. Yetenekli olduklarını da görüyorum. Kaleci hocamızla da konuşuyorum sürekli. Eksiklerini söylüyorum, abilik yapmaya çalışıyorum. Ben öyle görmüştüm çünkü. Abilerimden çok şey kazanmıştım. Onlar da inşallah çok şey kazanır ve Trabzonspor kalesini uzun yıllar korurlar” dedi.