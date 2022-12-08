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İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi

İsmailağa hocası Yusuf Ziya Gümüşel'ın kızları yalanlamaya çalıştı! Timur Soykan belgelerle cevap verdi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında 'dini nikahla evlendirmesi'yle ilgili Gümüşel'in oğlu ve kızları bir video yayınlayarak haberi yalanlamaya çalıştı. Birçok soruşu cevapsız bırakan videonun ardından haberi ilk yazan gazeteci olan Timur Soykan, istismarın belgelerini iddianameden parça parça yayınladı.

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İsmailağa tarikatının liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşındayken 'evlendirmesi' ve cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili tartışma büyüyor. Son olarak 6 yaşında evlendirilen H.K.G.'nin kardeşleri bir video çekerek 6 yaşındaki evliliği 'o gelinlikli fotoğraf etkinlikte çekildi' diye yalanladı.

H.K.G'nin dava dosyasına giren gelinlikli fotoğrafları için konuşan kardeşlerden biri, "Bizim de o yaşta gelinlikli fotoğraflarımız var. Kardeşimiz gelinlik giymişti. Anne babamız onun için çektirdi" dedi. Kardeşler, Kadir İstekli ile H.K.G'nin küçük yaşta sarmaş dolaş fotoğraflarını ve ablalarının 14 yaşında doğum yapmasını görmezden geldiler. Kardeşlerin suçladığı Timur Soykan, suçlamalara savcılığın hazırlayıp, mahkemenin de kabul ettiği Yusuf Ziya Gümüşel, karısı ile Kadir İstekli hakkında 22 yıl hapis istenen iddianameden bölümler paylaştı. 

H.K.G.'nin kardeşlerinin açıklamaları sonrası istismarı ortaya çıkaran gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından istismarın kanıtı niteliğindeki dava dosyasına girmiş ifadeleri paylaştı. Soykan, "İsmailağa tarikatı liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel’in çocukları video yayınlayarak kardeşleri H.K.G.’nin cinsel istismar iddialarını yalanlamış. Öncelikle bu kişiler de bu acıyı yaşadıkları için üzgünüm. Hiçbir çocuk bunları yaşamamalı. Ama iddialarına yanıt vermem gerekiyor" dedi. İşte Timur Soykan'ın yaptığı o paylaşımlar ve belgeler...

H.K.G., 6 yaşında imam nikahı kıyılmasıyla birlikte cinsel istismarın başladığını anlatıyor. Bunun kendisine bir oyun olarak anlatıldığını söylüyor. (Not: İddianamedeki ifadeyi rahatsız edici kısımları ve H.K.G.'nin adının açık yazıldığı kısımları çıkararak yayınlıyorum.)

Kardeşleri, H.K.G'nin psikolojisinin bozuk olduğunu, yalan söylediğini savunuyor. Ama H.K.G. 6 yaşında başlayan istismarı kanıtlamak için Kadir İstekli ile konuşmasını kaydetti ve savcılığa sundu. H.K.G. gittiği doktorun sözlerini aktarıyor. İstekli de istismarı kabul ediyor.

Hatta Kadir İstekli kendisinin 6 yaşında kızı olsa evlendireceğini ama cinsel istismara izin vermeyeceğini söylüyor. 'Hocaefendi' diyerek kastettikleri H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel.

H.K.G., konuşmanın devamında evde Kadir İstekli'ye "Damadım" denildiğini anlatıyor. Kendisine yetişkin gibi davranıldığını ifade ediyor. Kadir İstekli "Ufaklığın öyle geçti" diyor. Kadir İstekli savcılık ifadesinde kavga çıkmaması için böyle konuştuğunu savundu.

Kardeşleri, H.K.G.'nin gelinlik fotoğrafının icazet töreninden olduğunu anlatıyor. Fotoğrafa dava dosyasından ulaştık ve H.K.G. ifadesinde 6 yaşında imam nikahından sonra çekilen fotoğraftan bahsediyor. Kadir İstekli'nin kendisinin fotoğraf stüdyosuna götürdüğünü anlatıyor.

Üstelik H.K.G.'nin savcılığa sunduğu tek fotoğraf bu değil. Henüz küçük bir çocukken Kadir İstekli ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı savcıya verdi. Kardeşleri videoda bu fotoğraflara bir açıklama getirmedi.

H.K.G. ifadesinde 13 yaşında törensel nişan, 14 yaşında ise düğün yapıldığını anlatıyor. Bunun fotoğrafını da savcılığa sundu. Fotoğrafta kolunda bilezikler de görünüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
6 yaşında kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları konuştu! Ağlayarak gelinlikli resimlerini...
Foto Galeri 6 yaşında kızını evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları konuştu! Ağlayarak gelinlikli resimlerini... Galeriye Gözat
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