Öğretmen maaşlarını 5'e katladı! Aylık 40 bin liraya kadar çıktı

Enflasyon ve döviz kurundaki artış çocuk bakıcısı ücretlerine de yansıdı. Bakıcı fiyatları geçen yıla kıyasla dört kat artış gösterdi. Üniversite mezunu ve yabancı olanların ücretleri, 40 bin liraya kadar çıkıyor.

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NTV'de yer alan habere göre; sektör yetkilileri, ailelerin geçen yıl Türkmen veya Özbek bakıcıları 3 bin 500 lira ila 7 bin TL arasında bulabildiklerini paylaşırken bu yıl ise, fiyatların 14 bin ve 20 bin TL arasında olduğunu ifade etti. Bakıcının yatılı kalması, üniversite mezunu ve yabancı olması da ücretleri yükseltiyor. Bu özelliklere sahip bakıcılar, 40 bin liraya kadar ücret istiyor.

Artan bakıcı fiyatları sonrası birçok ailede işini bırakıp çocuğuna kendi bakan veya aile büyüklerinden yardım talep eden kişi sayısı yükseldi.

Uzmanlar ise aileleri, bakıcı seçme konusunda uygun fiyatlı gözüken firmalara karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Özellikle, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR'a bağlı olmayan, kayıt dışı binlerce çalışan olduğu belirtilirken, ailelerin, daha düşük komisyon ücretlerinden dolayı tercih edebileceği paylaşıldı.