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Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı

FATİH'te 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişinin silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, ‘’Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim’’ dedi.

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Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, olay yerindeki polis memuru K.A. ile yanlarında pitbull cinsi köpek gezdiren P.G., Cumali K. ve Basir Ahmad P. tartışmaya başlamıştı ve tartışmanın büyümesiyle şahıslardan P.G.’nin, polis memuruna yumruk attığı öne sürülmüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli polis memuru K.A., yanında bulunan silahla kendini korumak iddiasıyla birkaç el ateş etmiş ve kurşunlardan biri P.G.’ye isabet etmişti. P.G.'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli polis memuru K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli polis memuru, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben kendimi korumaya çalıştım, boğuşma izleri de vardır’’

Şüpheli polis memuru K.A.’nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, "Beni çocukken köpek ısırmıştı, fobim vardı. Pitbull cinsi köpeği görünce aşırı panik yaptım. Cumali K.’nın hakkımdaki beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisi bana bıçak çekmiştir bir de köpekleri bana doğru saldırtmıştır. Köpek beni ısırmadı, olay çok kısa sürdü. Ben kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri de vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım. Kasten hakaret etmedim, kesinlikle öldürme kastım yoktur’’ ifadelerini kullandı.

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