Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor! Petrolün kalitesi birinci seviye günde 5 bin varil...

ŞIRNAK Gaber Dağı'ndan petrol fışkırıyor. Şu ana kadar Gabar Dağı'nda 14 petrol kuyusu açıldı. Bu petrol kuyularından günde 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

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ŞIRNAK’ta Gabar Dağı'nın terörden alındırılmasının ardından yapılan aramalarda adeta petrol fışkırdı. Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu.

14 kuyudan petrol fışkırdı

Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.

Köylüler petrole çok sevindi

Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlar, köylerinde bulunan petrolün hem bölgeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Köy sakinlerinden Hakan Vural şunları anlattı:

-“Bundan 3 yıl önce Türkiye Petrolleri bölgede sismik çalışması yapınca hiçbirimiz inanmıyorduk burada petrol çıkacağına. Zamanla gelen büyük makineler, gelen ekipmanlar, burada yapılan sağlıklı ve itinalı çalışmalardan dolayı 3 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel ve kaliteli bir petrol çıktı.

Kuyusu sayısı 80'e çıkacak

-Bölgede 14 kuyu açıldı, bunlardan 6 tanesi faal ve hizmet veriyor. İnşallah yakında 80’a kadar çıkacak kuyu sayısı. Bu halkımız ve bölgemiz için, ilimizin kalkınması için, ülkemizin bekası için çok güzel bir proje. Burada profesyonelce çalışmaları görünce devletimizin ne kadar büyük olduğunu, süper bir güç olduğunu bir daha öğrenmiş olduk. Şimdiden bu petrolün ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”