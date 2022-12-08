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İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?

İhsan Şenocak 6 yaşında evlendirildim diyen kızın kardeşlerini paylaştı! 22 yaşında bekar olur mu?

İSTANBUL Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının yargıya taşınan '6 yaşındaki evlilik' olayı büyüyor. H.K.G'nin kardeşleri Youtube üzerinden video çekip onu yalanlarken, tartışmaya Akit yazarı İlahiyatçı İhsan Şenocak o video üzerinden girdi. Yusuf Ziya Gümüşel'in çocuklarının çektiği videoyu paylaşan İhsan Şenocak, 6 yaşında evlilik iddiasının 'İslamla savaş' olduğunu söyledi.

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirildiğini söyleyerek 18 yıl sonra yargıya giden kızı H.K.G'nin iddiaları gündeme oturdu. H.K.G'nin iddialarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı müdahil olarak davaya katılırken, bugün kardeşleri bir videoyla ortaya çıktı. H.K.G'nin erkek kardeşi ile 2 kız kardeşi yayınladıkları video ile kardeşlerini suçladılar. 

22 yaşındaki kız bekar olur mu? 

Yusuf Ziya Gümüşel'in 3 çocuğunun yer aldığı videoyu paylaşan Akit yazarı İlahiyatçı İhsan Şenocak, 6 yaşında evlendirilme iddiasına inanmadığını bunun 'İslamla savaş' için uydurulduğunu iddia etti. İhsan Şenocak sosyal medya hesabından şunları yazdı:

-İslam düşmanları bir hocanın aldattıkları kızı üzerinden İslamla savaşıyor. Hatim programındaki resmi gelinlik fotoğrafı diye veren YOBAZLAR! Kızını 6 yaşında evlendirdiğini iddia ettiğiniz babanın diğer kızı 22 yaşında bekar olur mu? 

Kardeşlerin yayınladığı video:

Çocuk evlendirilemez suratlarına tükür

İhsan Şenocak, 'çocukları istismar edenin suratına tükür' dedikten sonra da şunları yazdı:

-Müslüman! Allahın(cc) Kitabı ve Rasulünün(sav) sünnetinden ayrılma! Nisa Suresi’nin 6.ayetinde de beyan edildiği gibi ÇOCUK evlendirilemez. Çocukları istismar edenler kim olursa olursa olsun suratlarına tükür! DİK DUR! Karşında fuhşa ÖZGÜRLÜK diyen Kilise Çocukları olduğunu UNUTMA

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