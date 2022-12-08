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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerine 'Biz sizin emrinizdeyiz' tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin "İçeride milli, yerli olana, üretene çamur atıyorlar; dışarıdan medet umuyorlar." dedi.

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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "arabasında eroinle yakalanan Veysel Filiz'in sadece Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile değil muhalefet partilerinden birçok isimle fotoğraflarının olduğunu" söyledi.

Siyasetçilerin gittikleri yerlerde birçok kişiyle fotoğraf çektirdiğini aktaran Aydemir, fotoğraf çektirmek için yanlarına gelenleri geri çeviremediklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışında yaptığı ziyaretleri anımsatan Aydemir, "Bu geziler 'Biz sizin emrinizdeyiz. Sizin sözünüzden çıkmayız' turlarıdır. İçeride milli, yerli olana, üretene çamur atıyorlar; dışarıdan medet umuyorlar." diye konuştu.

Aydemir, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun gelinlikli fotoğraflarıyla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, böyle bir durumun kabul edilebilir tarafının olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

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